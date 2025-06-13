Kırklareli Jandarma Teşkilatı 186. Yıl Dönümünde Kan Bağışında Bulundu

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıl dönümünde 'Kan Ver, Can Ver' sloganıyla kan bağışında bulundu. Etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılırken, Komutan Cemalettin Akyüz bağış yapan personele teşekkür etti.

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kan Ver, Can Ver" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için etkinlik düzenledi.

Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışı yaptı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de çadırı ziyaret ederek, bağışta bulunan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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