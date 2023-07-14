Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belde ve köylerde trafik güvenliği eğitimleri düzenliyor. Vatandaşlara genel trafik kuralları, alkollü araç kullanımının etkileri, trafik işaret levhaları, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgi veriliyor.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belde ve köylerde eğitimler düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada Vize ilçesi Hasbuğu köyünde bir kahvehanede düzenlenen eğitimlerde vatandaşlara genel trafik kuralları, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri, trafik işaret levhalarının anlamı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verildiği ifade edildi.
Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.