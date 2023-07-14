Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belde ve köylerde trafik güvenliği eğitimleri düzenliyor. Vatandaşlara genel trafik kuralları, alkollü araç kullanımının etkileri, trafik işaret levhaları, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgi veriliyor.