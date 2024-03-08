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Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini denetledi. Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi. Öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında bilgilendirildi.

Ayrıca öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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