Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 98 aracın evraklarını inceleyerek okul servislerini denetledi. Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.
Ekiplerin 98 aracın evraklarını incelediği denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri de kontrol edildi.
Denetimlerde öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak araca biniş ve iniş konularında bilgi verildi.
Öğrencilerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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