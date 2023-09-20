Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini denetledi ve personel ile öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Denetimlerde 150 öğrenciye emniyet kemeri takmanın faydaları anlatıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.
Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.
Emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak 150 öğrenci araca biniş ve iniş konularında bilgilendirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma trafik timlerince, okul servisi denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel