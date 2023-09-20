Kırklareli Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini denetledi ve personel ile öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Denetimlerde 150 öğrenciye emniyet kemeri takmanın faydaları anlatıldı.