Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti - Haberler

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret etti

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatıyla başlatılan "manevi evlat uygulaması" kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen ve personeli 22 şehit annesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Özmen ve görevli personel şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Uygulama ile şehit annelerinin sık sık ziyaret edileceği belirtildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Şehit, Güncel, Haberler

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