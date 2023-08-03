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Kırklareli Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kaskın Önemini Anlattı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Kavaklı ve İnece beldelerinde motosiklet denetiminde bulunarak sürücülere kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı. Denetimlerde 32 motosiklet ve sürücü kontrol edildi.

Kırklareli jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine kaskın önemini anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Kavaklı ve İnece beldelerinde motosiklet denetiminde bulundu.

Ekipler, "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine kask kullanmaları yönünde uyarılar yaptı.

Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca denetimlerde 32 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Motosiklet Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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