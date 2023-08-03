Kırklareli Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kaskın Önemini Anlattı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Kavaklı ve İnece beldelerinde motosiklet denetiminde bulunarak sürücülere kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı. Denetimlerde 32 motosiklet ve sürücü kontrol edildi.