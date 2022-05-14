Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, incelemede bulundu - Haberler

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Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, incelemede bulundu

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli İnsan Hakları Kurulu, incelemede bulundu

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.

Kurul üyeleri Nazan Çölgeçen, Zeynep Seyran, Meserret Altıntel, Cengiz Şen, Hüseyin Gün ile Hukuk İşleri Şube Müdürü Muharrem Kaya, hastane başekimi Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı.

Derdiyok, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurul üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını kaydetti.

Şen ise Derdiyok'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra kurul üyeleri hastanenin bazı bölümlerini gezerek, incelemede bulundu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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