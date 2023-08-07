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Kırklareli ilçelerinde çıkan yangınlar söndürüldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde çıkan anız ve otluk alanda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde çıkan anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Babaeski ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinin Ovacık köyü ile Pınarhisar ilçesinin Akören köylerinde anızlık alanlarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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