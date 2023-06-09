Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirdi

Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir kamyonet kazandırdı. Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarını belirten Genel Sekreter Bilal Kuşoğlu, aracın arazi koşullarına uygun olduğunu kaydetti. Ayrıca Vize Belediyesi tarafından açılacak yaz kursları kayıtları da başladı. Öğrencilere yönelik spor kursları verileceğini bildiren Belediye Başkanı Ercan Özalp, kursların 20 Haziran Salı günü başlayacağını ve 18 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirtti.