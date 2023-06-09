Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirdi
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Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir kamyonet kazandırdı. Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarını belirten Genel Sekreter Bilal Kuşoğlu, aracın arazi koşullarına uygun olduğunu kaydetti. Ayrıca Vize Belediyesi tarafından açılacak yaz kursları kayıtları da başladı. Öğrencilere yönelik spor kursları verileceğini bildiren Belediye Başkanı Ercan Özalp, kursların 20 Haziran Salı günü başlayacağını ve 18 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirtti.
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına bir kamyonet kazandırdıklarını belirtti.
Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını bildiren Kuşoğlu, kamyonetin arazi koşullarına uygun 4x4 olduğunu kaydetti.
Kuşoğlu, aracın Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek, İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Yaz kursları kayıtları
Vize Belediyesince açılacak yaz kursları kayıtları başladı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını bildirdi.
Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaları amacıyla voleybol, tenis, kız futbolu ve satranç kursları verileceğini aktaran Özalp, 20 Haziran Salı günü başlayacak kursların 18 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirtti.
Özalp, 8-15 yaş arasındaki tüm öğrencileri yaz kurslarına katılmaya davet etti.