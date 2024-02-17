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Kırklareli İl Özel İdaresi Araç Alımı Yaptı

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Kırklareli İl Özel İdaresi, köylere daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosuna 2 kamyon kazandırdı. Yeni araçlarla hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen İl Özel İdaresi, 179 köye durmadan ve yorulmadan hizmet sunmaya devam edecek.

Kırklareli İl Özel İdaresi araç alımı yaptı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı açıklamada, köylere daha iyi hizmet sunabilmek için araç filosuna 2 kamyon kazandırdıklarını belirtti.

Yeni araçlarla hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Kuşoğlu, 179 köye durmadan ve yorulmadan hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Giyim üretim kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce giyim üretim kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

20 Şubat - 24 Mart tarihlerinde düzenlenecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verileceği kaydedildi.

Üreticiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)

konusunda bilgi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kavakdere, Ürünlü, Armağan, Deveçatağı, Kocahıdır köyleri ile Üsküp beldesinde eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Teknik personel tarafından düzenlenen eğitimlerde üreticilere TARSİM hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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