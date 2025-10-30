Haberler

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Eğitimin Kalitesini Artırma Vizyonunu Paylaştı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Eğitimin Kalitesini Artırma Vizyonunu Paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, gazetecilerle yaptığı toplantıda eğitim projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, eğitim kalitesini artırma konusundaki hedeflerini açıkladı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, gazetecilerle makamında bir araya geldi.

Altınöz, ziyarette kentteki eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, eğitimin kalitesini ve başarıyı yükseltmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Öğrencileri geleceğe emin adımlarla yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Altınöz, "Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Bunun yanında çok da başarılı öğrencilerimiz var. Kentin eğitim alanındaki başarısını daha yükseklere taşımak için devraldığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.