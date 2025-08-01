Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına Yeni Atama

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk atandı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yönelik atama kararları ile bir üst rütbeye terfilere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre, Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Eskitürk, Kırklareli'ne atandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ise Çanakkale İl Jandarma Komutanı oldu.