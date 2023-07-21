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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Dron İle Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde yaşanan trafik kazalarını en aza indirmek için dron ile havadan emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi. 103 araç ve sürücü denetlenerek, sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarıldı. Denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde yaşanan trafik kazalarını en aza indirmek için emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirdi. Dron ile havadan gerçekleştirilen kontroller sırasında 103 araç ve sürücü denetlenerek, sürücüler emniyet kemeri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ekipler, vatandaşları cezalandırmayı değil, muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edeceğini ifade ettiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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