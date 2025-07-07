Kırklareli İl Genel Meclisi Yatırım Planını Reddetti

Kırklareli İl Genel Meclisi Yatırım Planını Reddetti
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Kırklareli İl Genel Meclisi, Armağan köyünde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretim ve depolama alanı kurulmasına ilişkin yapılan imar planı teklifini riskli buldu ve oy çokluğuyla reddetti.

Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları tamamlandı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezine bağlı Armağan köyünde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretim ve depolama alanı kurulmasına ilişkin nazım imar planı ve uygulamalı imar planı yapılması hakkında gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, gündem maddesi hakkında hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu.

Komisyon üyeleri, söz konusu yatırımı bölge için riskli buldu. Söz konusu yatırım planına oy çokluğu ile izin verilmedi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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