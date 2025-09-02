Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantısında Taşınmaz Satışı Görüşüldü

Kırklareli İl Genel Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tarla niteliğinde Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyünde 3, Karadere köyünde 2 ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakız köyünde 1 olmak üzere toplam 6 taşınmazın satışı görüşüldü. Satıştan elde edilecek gelirin İl Özel İdaresinin yatırımlarında kullanılacağı bildirildi.

Gündem maddesi meclisin plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Ayrıca toplantıda, Pehlivanköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde hayırsever vatandaş olarak görev yapan Hüseyin Engin Kızıltoprak'ın görev süresinin tamamlanması üzerine yeni üye seçimi yapıldı. Açık oylama sonucu Sevil Gürkan Kurumlu mütevelli heyetine seçildi.

Mecliste ayrıca 7 gündem maddesi daha görüşüldü.