Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında ağustos ayı toplantılarına devam ediyor. Toplantıda önceki birleşim tutanağı okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.