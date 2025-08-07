Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor
Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında ağustos ayı toplantılarına devam ediyor. Toplantıda önceki birleşim tutanağı okunarak oylamaya sunuldu ve gündem maddeleri görüşüldü.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel