Üye Girişi
Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarında çeşitli imar planı tekliflerini değerlendirirken, bazı teklifleri reddetti, bazılarını ise komisyona havale etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına korkuluk yapımı, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı, Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifleri görüşüldü.

Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına oto korkuluk yapımı bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere gündem de kalmasına karar verilerek, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı için nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifi oy birliği ile reddedildi.

Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik imar planı değişikliği konusu ise oy birliğince imar ve bayındırlık işleri komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Volkan Ertan ile AK Parti Grup Sözcüsü Hicret Şamil Karasu tarafından verilen yeterlilik önergesi kabul edildi.

İl Genel Meclisi toplantıları 29 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.