Kırklareli İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Geriş, gündem dışı söz alarak, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Kabotaj Kanunu'nun Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının simgesi olduğunu ifade eden Geriş, bağımsızlığın ve egemenliğin en açık göstergesi olarak kabul edildiğini belirtti.

Bu kanun ile denizciliğin gelişerek, limanların güçlenerek Türk bayrağının denizlerde gururla dalgalandığını dile getiren Geriş, denizcilik alanında daha da ileriye gidebilmek için Kabotaj Kanunu'nun kazanımlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinden 2025 yılı yatırım bütçesinde yer alan yedek ödeneğin ne kadar kullanıldığı ve yıl sonuna kadar yeterlilik oranının araştırılmasına yönelik plan ve bütçe komisyonu raporu okundu.

Raporda, 2025 yılı yatırım bütçesinde yer alan yedek ödenek için 70 milyon lira ayrıldığı, söz konusu ödenekten 19 milyon 764 bin 899 lira 48 kuruşluk kısmının kullanıldığı, 50 milyon 235 bin 100 lira 52 kuruşluk kısmının ise kullanılmak üzere durduğu bilgisine yer verildi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 3 gündem maddesi görüşüldü.