Kırklareli İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Yeşim Girgin'in başkan vekilliğinde gerçekleştirilen toplantıda, denetim komisyonuna 3 üye seçimi yapıldı.

Gizli oylama ile gerçekleştirilen seçimde, meclis üyeleri Volkan Ertan, Yeşim Girgin ve Beyza Çam 20'şer, Recep Çotuk ise 7 oy aldı.

İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında bulunmayan Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisindeki Hava Radar Kıta Komutanlığına ulaşımın sağlandığı yolun bedelsiz olarak bakım ve karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi teklifi görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, yolun 12 kilometre olduğunu belirtti.

Hava Radar Kıta Komutanlığının kesintisiz hareket görevi icra etmesinin önem taşıdığını ifade eden Kuşoğlu, bölgenin kış aylarında çok kar yağışı alması dolayısıyla yoğun bir karla mücadele çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları 10 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.