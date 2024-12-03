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Kırklareli İl Genel Meclisi'nden Turizm Tesisine Ret

Kırklareli İl Genel Meclisi'nden Turizm Tesisine Ret
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Kırklareli İl Genel Meclisi toplantılarında, Karadere köyünde bir arazinin turizm tesis alanı ilan edilmesi talebi, yapılan incelemeler ve komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle reddedildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezine bağlı Karadere köyünde bir arazinin turizm tesis alanı ve günübirlik turizm tesis alanı ilan edilmesi amacıyla nazım imar planı ve uygulama imar planı yapılması talebine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Arif Akdoğan, hazırlanan komisyon raporunu okudu.

Akdoğan, talep doğrultusunda komisyon üyeleri tarafından arazi ve çevresinde inceleme yapıldığını, söz konusu arazinin her iki yanından dere geçtiğini söyledi.

Devlet Su İşleri Müdürlüğünün su basma ve dereden uzak yapılaşma görüşü bildirmesine rağmen geçmiş yıllarda doğal afet sonucu benzer alanlarda felaketlerin yaşandığını anımsatan Akdoğan, turizm tesis alanı ve günübirlik turizm tesis alanı ilan edilmesi talebinin komisyon tarafından reddedilmesi yönünde görüş bildirildiğini kaydetti.

Söz konusu talep, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile reddedildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları, 6 Aralık Cuma sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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