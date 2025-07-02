Kırklareli İl Genel Meclisi'ndeki Geçici Görevlendirmeler Gündemde

Kırklareli İl Genel Meclisi'ndeki Geçici Görevlendirmeler Gündemde
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Kırklareli İl Genel Meclisi, kurum dışı geçici görevlendirilen personellerle ilgili çalışma yaptı. Toplantıda önceki birleşimin tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu. Temmuz ayı toplantıları 4 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Kırklareli İl Genel Meclisi, kurum dışı geçici görevlendirilen personellere ilişkin çalışma yürüttü.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldü temmuz ayı toplantıları, 4 Temmuz Cuma sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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