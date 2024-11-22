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Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Turizm Alanı Talebi Reddedildi

Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Turizm Alanı Talebi Reddedildi
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Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısında, Vize ilçesinde bir arazinin turizm ve kamping alanı ilan edilmesi talebi, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile reddedildi. Ayrıca, meclis üyesi Şenol Atlı'nın vefatının ardından yerine Alev Bayrak göreve başladı.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 14. birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde bir arazinin turizm ve kamping alanı ilan edilmesi amacıyla nazım imar planı ve uygulama imar planı yapılması talebine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Arif Akdoğan, hazırlanan komisyon raporunu okudu.

Talep doğrultusunda komisyon üyelerince söz konusu arazi ve çevresinde inceleme yapıldığını ifade eden Akdoğan, arazinin dere kenarında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Geçmiş yıllarda doğal afet sonucu benzer alanlarda felaketlerin yaşandığını anımsatan Akdoğan, oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak adına söz konusu arazinin turizm alanı ve kamping alanı ilan edilmesi talebinin komisyon tarafından reddedilmesi yönünde görüş bildirildiğini kaydetti.

Turizm alanı ve kamping alanı talebi, komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile reddedildi.

Öte yandan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Meclisi Üyesi Şenol Atlı'nın yerine, Alev Bayrak göreve başladı.

Meclis Başkanı Geriş, hayatını kaybeden Atlı'yı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Bayrak'a da görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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