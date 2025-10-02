Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Hayırsever Seçimi Yapıldı

Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı 2. birleşiminde Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti için hayırsever vatandaş seçimi gerçekleştirildi. Oylama sonucunda Ersin Can 15 oy alarak seçildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı 2. birleşimi yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti hayırsever vatandaş seçimi yapıldı.

AK Parti grup sözcüsü Hicret Şamil Karasu seçimde Hayrettin Seyrek'i, CHP grup sözcüsü Volkan Ertan ise Ersin Can'ı aday gösterdi.

Kapalı zarf ile gerçekleştirilen oylamada Can 15 oy alarak Vize Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti hayırsever vatandaş olarak seçildi. Seçimde Seyrek ise 7 oy aldı.

Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
