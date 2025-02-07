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Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Çöp Kamyonu İçin Akaryakıt Bütçesi Ayrıldı

Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Çöp Kamyonu İçin Akaryakıt Bütçesi Ayrıldı
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Kırklareli İl Genel Meclisi toplantısında, Vize ilçesinin köylerinde kullanılan çöp kamyonunun akaryakıt ihtiyacının karşılanması için bütçede değişiklik yapıldı. 1 milyon lira, çöp kamyonunun akaryakıtında kullanılmak üzere ayrıldı.

Kırklareli İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları tamamlandı.

Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vize ilçesinin köylerinde kullanılan çöp kamyonunun akaryakıt ihtiyacının, İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına yönelik talep tekrardan görüşüldü.

Toplantıda, akaryakıt talebinin karşılanması için Vize'nin Müsellim köyü yolunun yapım, bakım ve onarımı için ayrılan bütçede tahsis değişikliğine gidildi.

Yol için ayrılan 6 milyon liralık bütçenin 1 milyon lirasının, çöp kamyonunun akaryakıt ihtiyacında kullanılması için Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği bütçesine aktarılmasına karar verildi.

Gündem maddesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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