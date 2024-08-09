Kırklareli İl Genel Meclisi Millet Bahçesi İçin Elektrikli Bisiklet Projesini Onayladı
Kırklareli İl Genel Meclisi, Avrupa Birliği'nin Sınır ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye programı kapsamında millet bahçesi içerisine elektrikli bisiklet alınması projesini oy birliğiyle kabul etti.
Kırklareli İl Genel Meclisi millet bahçesi için uygulanacak elektrikli bisiklet projesi onaylandı.
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliğinin Sınır ötesi İşbirliği Bulgaristan- Türkiye 2021-2027 programı kapsamında yüzde 100 hibe millet bahçesi içerisine elektrikli bisiklet alınması gündem maddesi görüşüldü.
Komisyon raporunun okunmasının ardından meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.
Oy birliği ile gündem maddesi kabul edildi.
Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.