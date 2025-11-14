Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor
Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarında önceki oturumun tutanak özetini okuyarak gündem maddelerini görüşmeye başladı. Toplantıda İl Özel İdaresine dozer alımına ilişkin bütçe yetersizliği konusunun meclis kararı için komisyona havale edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.
Ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Toplantıda, İl Özel İdaresine dozer alımına ilişkin ödenek kaleminde yeteri kadar bütçe olmadığından, konunun meclis tarafından karara bağlanması teklifi görüşüldü.
Gündem maddesi, komisyona havale edildi.
