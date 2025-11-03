Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, ekim ayı son toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Meclis Başkanı Geriş, toplantıda kasım ayının bütçe ayı olduğunu belirtti.

Meclis olarak 2025 yılında güzel projelere imza attıklarını ifade eden Geriş, yıl boyunca bütçesi ayrılan yatırımların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

Gelecek yıl daha da çok projenin hayata geçirileceğine ve hizmet kapasitesinin artacağına inandığını dile getiren Geriş, ay içerisinde belirlenecek bütçenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda bir gündem maddesinin görüşüldü.

Toplantılar 28 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.