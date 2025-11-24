Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen 16. birleşimde, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda, Asilbeyli köyünde iki taşınmaz üzerinde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde bir taşınmaz üzerinde turizm alanı amaçlı nazım imar planı, eko turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri görüşüldü.

Her iki gündem maddesi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.