Kırklareli İl Genel Meclisi, İslambeyli Köyü İmar Planına Onay Verdi

Kırklareli İl Genel Meclisi, İslambeyli köyü için bütüncül imar planı ödeneğini onayladı. Toplantıda, yeni imar planıyla ilgili detaylar ve ödeneğin uygunluğu değerlendirildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, İslambeyli köyünün bütüncül köy imar planı ödeneğine onay verdi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen altıncı birleşimde, kasım ayı beşinci toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyü bütüncül köy imar planı kapsamında nazım imar planı ve uygulama imar planı hazırlanmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Meclisin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda, kurumlardan alınan görüşler kapsamında bütüncül köy imar planı sahasında DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün Yenice Göleti ve Sulaması Projesi'nin kaldığı, sulama sahasının imar planı sınırları dışına çıkarılması amacıyla yeni hazırlanacak imar planına ilişkin 612 bin 342 lira 60 kuruş ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasının uygun olduğu bilgisine yer verildi.

Ödenek talebi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
