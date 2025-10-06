Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
Kırklareli İl Genel Meclisi, ekim ayı 4. birleşimini Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Avrupa Birliği destekli 'Sürdürülebilir Yerel Yönetimler İçin Akıllı Yerel Hizmetler' Projesi'nin eşfinansman teklifi ele alındı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Lüleburgaz Kaymakamlığınca hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Sürdürülebilir Yerel Yönetimler İçin Akıllı Yerel Hizmetler" Projesi yüzde 10 eş finansman desteğinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması teklifi görüşüldü.
Toplantıda Lüleburgaz Kaymakamlığı proje koordinatörleri meclis üyelerini bilgilendirdi.
Gündem maddesi, plan ve bütçe komisyona havale edildi.
Toplantıda 8 gündem maddesi daha görüşüldü.
