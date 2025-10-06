Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, ekim ayı 4. birleşimini Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Avrupa Birliği destekli 'Sürdürülebilir Yerel Yönetimler İçin Akıllı Yerel Hizmetler' Projesi'nin eşfinansman teklifi ele alındı.

Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı 4. birleşimi yapıldı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Lüleburgaz Kaymakamlığınca hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Sürdürülebilir Yerel Yönetimler İçin Akıllı Yerel Hizmetler" Projesi yüzde 10 eş finansman desteğinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması teklifi görüşüldü.

Toplantıda Lüleburgaz Kaymakamlığı proje koordinatörleri meclis üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddesi, plan ve bütçe komisyona havale edildi.

Toplantıda 8 gündem maddesi daha görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.