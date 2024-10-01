Üye Girişi
Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı, Hakan Geriş başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Eylül ayı tutanakları okunarak yeni kararların kente hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Ayrıca, yeni atamalara yönelik başarı temennileri ile gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Eylül ayı birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Geriş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni alınacak kararların kente hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak'a atanan Birol Ekici'ye yeni görev yerinde başarı dileyen Geriş, Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan'a da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yerel Haberler Politika Güncel Yaşam Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminde Meclis'e sesleniyor

Yeni yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e sesleniyor

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });