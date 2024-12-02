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Kırklareli İl Genel Meclisi Aralık Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi Aralık Toplantıları Başladı
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Kırklareli İl Genel Meclisi, aralık ayı toplantılarını Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğrenci kazandırılması ve ulaşım talepleri ele alındı. İl Genel Meclisi, bu konuları eğitim komisyonuna havale etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, kasım ayı son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Meclis üyesi Sezgin Aran, Kırklareli Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğrenci kazandırılması ve mevcut öğrencilerin ulaşım talepleri konularına ilişkin sözlü önerge verdi.

Aran'ın önergesiyle ilgili konuşan Geriş, Kırklareli Istranca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarımsal eğitim açısından kent adına önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin tarımsal faaliyetlerin en çok yapıldığı kentlerden biri olduğunu dile getiren Geriş, komisyon çalışmalarının ardından lisede öğrenci sayısının arttırılması ve eğitime devam eden öğrencilerin başta ulaşım gibi sorunlarının giderilmesi için büyük çaba harcayacaklarını belirtti.

Oy birliği ile gündeme alınan önerge eğitim komisyonuna havale edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

İl Genel Meclisi toplantıları 6 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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