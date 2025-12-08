Kırklareli İl Encümeni toplandı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, kentin gelişimi ve kamu hizmetlerinin etkinliği üzerinde duruldu.
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kentin gelişimi, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve yatırımların doğru şekilde planlanması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel