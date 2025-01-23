Kırklareli İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çamuroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih eden Çamuroğlu, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'un "Umut var" fotoğrafını oyladı.

Çamuroğlu, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.