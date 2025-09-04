Kırklareli İhracatı Ağustos ayında 10,8 Milyon Dolar

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların ağustos ayında 10 milyon 851 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-ağustos döneminde 96 milyon 342 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

2024 yılının ilk 8 ayına kıyasla yüzde 21,59'luk bir düşüş gösterdiğini ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Almanya, Bulgaristan, İtalya, Kenya, Gana ve ABD ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.