KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor - Haberler

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KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

AA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

KIRKLARELİ - İğneada açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan, Mayın, Güncel, Haberler

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