Şehitler İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Şehitler İçin Mevlit Programı Düzenlendi
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Kırklareli Huzurevinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kırklareli Huzurevinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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