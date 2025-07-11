Şehitler İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Kırklareli Huzurevinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.