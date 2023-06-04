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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Güncel Haberler

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Merkez bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Vali Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada tüm vatandaşları kurslara davet etti.

Gelen talepler doğrultusunda kurslar açıldığını ifade eden Ekici, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ekici daha sonra eşi Filiz Ekici ile sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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