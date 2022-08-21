Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberleri | Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli haberleri | Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Güncel Haberler

Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünü ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünü ziyaret etti.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta köy ziyaretlerine bulunduğunu ifade eden Ekici, köylerdeki üretimin önemli olduğunu kaydetti.

Pandemi ile tarımın öneminin bir kez daha net bir şekilde anlaşıldığını anlatan Ekici, hiç kimsenin köyünü terk etmemesi gerektiğini belirtti.

Ekici, daha sonra köyde İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title