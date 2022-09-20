Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, İmam Hatip Ortaokulu ile Fahri Kasapoğlu Ortaokulunu ziyaret edip, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ekici, istek ve sıkıntıları da dinledi.

Umreci hazırlık eğitimi

Kırklareli'nde umreci hazırlık eğitimi başladı.

Kırklareli Müftülüğünce Sungurbey Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, umreye gidecek vatandaşlara kutsal topraklarda yapacakları ibadetler anlatıldı.

Müftü Yusuf Eviş, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek vatandaşlara ziyaretlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitimin 2 gün süreceğini dile getiren Eviş, Mekke ve Medine'de umre yapacak vatandaşların önemli görev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Eviş, herkesin kutsal toprakları görmesini diledi.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de 5 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni Mahallesi ile ilçeye bağlı Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köylerine 21 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Yaya geçitleri yenileniyor

Demirköy Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Gün, ekiplerin özellikle okul önlerindeki geçitler başta olmak üzere tüm geçitleri yenileyeceğini aktardı.

Gün, vatandaşların yolun karşısına geçerken yaya geçitlerini kullanmalarını, araç sürücülerinin de geçitlerde bekleyen vatandaşlara yol vermelerini istedi.