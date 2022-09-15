Kırklareli haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Ayvalı köy yolunun asfalt ile kaplandığı belirtildi. Açıklamada ekiplerin çok sayıda bölgede yol onarım çalışmaları yaptıklarını bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan'ın okul ziyareti Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulundu. Okul binasını gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Kalkan, özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Derslikleri gezen Kalkan, öğrencilerle de sohbet etti. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Kırklareli'nde öğrenci velilerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi'ni tanıtıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele hakkında velileri bilgilendirdi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran milli eğitim bakanlığı Kırklareli Narkotik Güncel Haberler

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