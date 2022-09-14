Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberler... Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Gürsu, ziyaretlerde, kırsal ekonomik altyapı programı ile yüzde 50 hibe destekli dağıtımı yapılan makine ekipmanlarının kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipman ödemelerinin işlemlerine başlandığını ifade eden Gürsu, ekipmanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Yol yapım çalışması Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, Sanayi Sitesi Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Bölgede yağmur suyu altyapısının tamamlandığını ifade eden Özalp, ekiplerin beton asfalt çalışmalarını hızla yürüttüğünü kaydetti. Esnafın yol sorununu çözmek için mücadele verdiklerini aktaran Özalp, "Yol yapımını en kısa sürede etap etap tamamlayarak sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Özalp Vize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.