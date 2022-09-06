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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Balkan Yarımadası Göçmenler Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Veli Öner'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Balkan Yarımadası Göçmenler Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Veli Öner'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Öner'den bilgi aldı.

Öner, desteklerinden dolayı Vali Ekici'ye teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan, okulları ziyaret etti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, uyum eğitimi başlayan okulları ziyaret etti.

Kalkan, Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen Uyum Haftası etkinlikleri ve veli bilgilendirme toplantısına katılarak öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüştü.

Kentteki tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Kalkan, gelecek hafta tüm okulların eğitime başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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