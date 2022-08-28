Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli gelişmesine göre Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor. Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ekiplerin beton asfalt işlemi uyguladıklarını dile getiren Gün, çalışmaları en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Elektrik kesintisi Kırklareli'nde 2 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Evrencik ve Sofular köyleri, Fevziçakmak, Sağlık, Yeni Cami mahalleleri ile Demirköy ilçesinin Yeni mahallesine 29 Ağustos pazartesi günü enerji verilmeyecek. Söz konusu kesintiler, Evrencik ve Sofular köyleri, Fevziçakmak, Sağlık, Yeni Cami mahallelerinde 09.00-18.00, Yeni mahallesinde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Kırklareli Recep Gün Yeni Cami Sofular Güncel Haberler

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