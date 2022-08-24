Kırklareli haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli gelişmesine göre Vize Belediyesi yaz futbol kursları kapanış töreni yapıldı. Vize Belediyesi yaz futbol kursları kapanış töreni yapıldı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, düzenlenen törende kurslara katılan çocuklara madalya verdi. Özalp, konuşmasında, yaz futbol okullarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. 6-14 yaş arasında yaklaşık 250 çocuğun kurslarda eğitim gördüğünü ifade eden Özalp, çocukların yaz dönemlerini sportif faaliyetler ile geçirdiklerini belirtti. Kursların 2 ay sürdüğünü aktaran Özalp, çocukları tebrik etti. Törene, Vize Kaymakam Vekili Elif Canan Tuncer de katıldı. Elektrik kesintisi Lüleburgaz'da iki köyde elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düğüncübaşı ve Oklalı köylerine 25 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek. Söz konusu kesintiler 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Ercan Özalp Futbol Özalp Vize Güncel Haberler

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