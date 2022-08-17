Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli haberler... KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mehmet Balta tarafından camilerdeki Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, günlük karşılaşılabilecekleri trafik sorunları ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik bilgiler verildi.

Balta, bu eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlandığını, trafiğe çıkan anne ve babalarını da kursta edindikleri bilgiler sayesinde daha bilinçli olmaları yönünde uyardıklarını söyledi.

Muharrem ayı

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ve pilav dağıtıldı.

Dernek binası önünde düzenlenen etkinlikle 1500 kişilik aşure ile 1500 kişilik etli pilav ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı Emin Sanpur, yaptığı konuşmada muharrem ayının birlik ve beraberliği temsil ettiğini söyledi.

Paylaşmanın ve bereketin ön plana çıktığı bu muharrem ayında vatandaşlara aşure ve pilav dağıttıklarını kaydetti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title