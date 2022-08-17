Kırklareli haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mehmet Balta tarafından camilerdeki Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, günlük karşılaşılabilecekleri trafik sorunları ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik bilgiler verildi.

Balta, bu eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlandığını, trafiğe çıkan anne ve babalarını da kursta edindikleri bilgiler sayesinde daha bilinçli olmaları yönünde uyardıklarını söyledi.

Muharrem ayı

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ve pilav dağıtıldı.

Dernek binası önünde düzenlenen etkinlikle 1500 kişilik aşure ile 1500 kişilik etli pilav ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı Emin Sanpur, yaptığı konuşmada muharrem ayının birlik ve beraberliği temsil ettiğini söyledi.

Paylaşmanın ve bereketin ön plana çıktığı bu muharrem ayında vatandaşlara aşure ve pilav dağıttıklarını kaydetti.