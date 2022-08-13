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Kırklareli haberleri | KIRKLARELİ - Tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

Suç Araştırma Timi Kırklareli JASAT Güncel Haberler

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