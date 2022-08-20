Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli haber: Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndürüldü.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel