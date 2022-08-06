Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Haberler

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 'Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, ortaokul müdürleri katıldı.

Toplantıda LGS sonuçları görüşülerek, 2022-2023 eğitim, öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Ekici, kitap okumanın önemine değinerek, "Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ediniz." dedi.

Eğitim öğretim yılının başında yeniden bir toplantı düzenleneceğini ifade eden Ekici, okul müdürlerine stratejik planlarını hazırlamaları yönünde talimat verdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

milli eğitim bakanlığı Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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